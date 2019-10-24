貨櫃車藏屍案︰25歲司機被捕　親友均稱無辜

英國驚爆人蛇貨櫃車藏屍案，涉事貨櫃車司機是來自北愛爾蘭波塔鎮的25歲男子羅賓遜（Mo Robinson），警方仍在調查他是否牽涉販賣人口。友人指他及其家人的人品皆很好，不可能明知貨櫃內有偷渡客而犯法。

根據社交網帳戶資料，羅賓遜報稱任職貨櫃車司機。他上載多張貨車照片，包括疑為涉案的拖頭；其他照片關於日常生活，包括與太太的合照、出席車聚的情況。羅賓遜被捕後，友人轉發他在社交網的照片聲援，表示他是無辜，認為此事可發生在任何從事貨運業的人身上。

羅賓遜一名不願具名的友人向英媒表示︰「羅賓遜來自一個十分友善的家庭，我可以告訴你，他不會知道有人蛇在後面的貨櫃內。」該友人指羅賓遜當時非常震驚，反應與常人一樣。

認識羅賓遜父親的市議員貝里（Paul Berry）指，在事主所住的勞雷爾韋爾村（Laurelvale），村民都感到震驚，而羅賓遜的父親是透過社交網得知兒子被捕。貝里指羅賓遜一家在村內非常受尊敬，但因今次事件成為焦點而感到沮喪，鄰居希望警方調查能證實羅賓遜是無辜。