獨裁者佛朗哥遺骸　從烈士谷陵園遷葬家族墓地

西班牙政府周四（24日）把獨裁者佛朗哥將軍（Gen, Francisco Franco）的遺骸，從埋葬了44年的「烈士谷（Valley of the Fallen）」宏偉陵墓，遷葬到家族墓地。

起出遺骸的程序從當日早上約11時開始，22名佛朗哥的家族成員，司法部長亦代表政府到場見證，傳媒禁止內進。在簡短的祈禱儀式之後，佛朗哥的靈柩被送上軍方直升機，之後運到31公里外、位於馬德里北郊帕爾多（El Pardo）的墓園，重新安葬在他妻子的墓地旁邊。

在新佛朗哥的新墓地外，有數百名群眾揮舞佛朗哥時代的旗幟和徽章，高呼佛朗哥萬歲的口號，更有人伸出右手作法西斯式敬禮及高唱法西斯歌曲《面向太陽》。遷葬儀私人儀式在下午完結。

佛朗哥在1936年發動政變，引發長達3年的內戰，1939年取得內戰的勝利後，他成立了獨裁政權，佛朗哥一直掌握國家大權，直至1975年去世，其後西班牙過渡至民主政制。佛朗哥逝世之後，就埋葬在位於馬德里城外的「烈士谷」墓園，墓園內除了佛朗哥的巨大陵墓，在1936至1939年內戰中交戰雙方數以萬計的死難者，也安葬在此。不過，墓園成為了西班牙極右派的朝聖地，他們會到那裏向佛朗哥這名獨裁者致敬，此外，墓園有一部分也是由佛朗哥統治下被強制勞動的政治囚犯所興建，是以讓很多西班牙人為之不齒。

社會民主主義政府在去年6月上台後，其中一個重大承諾就是將佛朗哥的遺體遷葬，讓「烈士谷」成為「一個紀念、銘記和致敬戰爭犧牲者的地方」，並認為佛朗哥的遺體留在那裏是一種冒犯。

佛朗哥家族的後人和極右派支持者反對遷葬計劃，提出訴訟；至上月，西班牙最高法院駁回了佛朗哥家族的上訴，政府才得以將佛朗哥的遺體遷葬。

然而，無論左派或右派的批評者都認為，遷葬是看守首相桑切斯的選舉操作，以贏取選票。桑切斯領導的工人社會黨雖今年4月大的選中取後多數議席，但無法籌組聯合政府，是以下月10日又會再舉行大選。當地傳媒本月進行的調查顯示，西班牙國民對遷葬佛朗哥的意見相對分歧，43%受訪者贊成、32.5%反對，其他人表示不能確定立場。