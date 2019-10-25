華企擬租戰略小島75年　所羅門群島檢察總長斥不合法

中國大陸一間公司擬向所羅門群島中部省，長期租賃該省首府圖拉吉島（Tulagi）作營運，發展成為「經濟特區」。雖然該省省長簽署首肯，但所羅門群島政府指有關合約是「不合法、沒效力，必須即時終止」。

總部位於北京的中國森田企業集團，尋求獲得戰略意義重大的圖拉吉島75年開發權。外媒引述外洩文件顯示，該「戰略合作協議」落款時間為上月22日，即所羅門群島與台灣斷交後不久，森田集團將為該島的機場、漁業基地和油氣碼頭等發展提供總體規劃。根據協議，中部省還同意給予其5年專營權。

中部省省長馬尼蒂瓦（Stanley Maniteva）證實該協議的存在，但澄清協議並非最終版本，仍未加蓋該省的官印。惟協議引起巨大爭議，有組織公開向馬尼蒂瓦發出請願書，要求終止簽署該協議。

所羅門群島檢察總長穆里亞（John Muria）周四（24日）表示，在沒有中央政府介入下，中部省在法律上不能與中國大陸公司達成這種協議，簽署該協議前根本未獲總檢察署審查，故不合法且沒有效力。