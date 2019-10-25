贈選民貴價蜜瓜金錢涉違法　經濟產業相閃電辭職

日本新任經濟產業相菅原一秀被揭，向東京選區的選民送贈貴價蜜瓜、蟹甚至金錢，涉嫌違反禁止捐贈行為的《公選法》。上月才就任的他周五（25日）向首相安倍晉三請辭，安倍決定由前地方創生擔當相梶山弘志，接任經濟產業相一職。

菅原一秀曾被指涉嫌向選民送贈蜜瓜和螃蟹等。近日有報道再揭，其秘書向選民奉上2萬日圓（約1443港元）的帛金。菅原其後在記者會上承認有關報道，解釋稱他原定上周四（17日）出席的葬禮，但突然因颱風「海貝思」而要出席閣僚會議，最終遲了一天才帶帛金前往弔唁，其秘書卻已代為送上，在未確認清楚下送了兩份帛金。

菅原說明其辭職原因：「因我的問題造成國會審議停滯，不符合我的本意。」安倍晉三表示，已接受菅原的辭職，自己亦就委任他為經濟產業相負責，向國民深切致歉。內閣官房長官菅義偉則要求菅原為其行為解釋。

菅原在上月安倍改組內閣中首次入閣，曾處理日本與南韓的貿易爭議，但並沒負責日本與美國的貿易談判。他在自民黨中無所屬派系，與菅義偉關係親近。自第2屆安倍內閣以來，閣僚辭職已增至9人，上一人是今年4月時任奧運相的櫻田義孝。