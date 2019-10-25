9架波音737 NG客機現結構性裂痕　南韓急停飛

美國波音公司早前表示，航空公司在全球檢查810架波音737 NG客機後，發現38架出現結構性裂痕。南韓國土交通部周五（25日）表示，在國內發現9架客機出現同類問題，現已停飛。另外，印尼國家運輸安全委員會同日發表獅子航空空難的最終報告。

報道指，當局檢驗國內42架波音737 NG客機，發現其中9架出現結構性裂痕，當中有5架屬於大韓航空公司。大韓航空發言人表示，公司擁有18架737 NG客機，停飛的均為短途航班，將以其他噴射式飛機代替。

波音近月深受安全問題所困，旗下737 MAX客機在接連兩宗空難後已全面停飛，其中一宗涉及印尼獅子航空JT610客機，造成189人死亡。印尼國家運輸安全委員會周五發表最終報告，據悉將在報告中提到副機長不熟程序，訓練時操控曾出現問題。

報告亦指出，客機防止失速的「機動特性增強系統」（MCAS）一個重要的感應器故障，反映獅航維修人員在安裝時明顯沒有檢測。報告建議重新設計MCAS系統，更密切詳細地檢查飛機的自動控制系統，改善駕駛艙警報的設計，及採用更多不同的機師。