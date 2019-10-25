警搗黑手黨集團拘15人　涉回收有毒塑料運華製鞋再國內出售

意大利西西里島警方經過4年深入調查，周四（24日）搗破一個出售受污染中國製鞋履的黑手黨組織。有關組織涉嫌回收有毒塑料運到中國，製成鞋履後再運回意大利出售圖利，涉案15人被捕，其中10人羈留候審，另外5人軟禁家中。各人被控勒索、擁有非法武器、嚴重傷人及偷運廢棄物等罪。

警方在羅馬發現有以有毒塑料製成的鞋類，其後在西西里島5家公司的倉庫檢獲大批廢棄塑膠，繼而得悉該黑手黨組織的勾當。這些塑料主要來自溫室，用來遮蓋地面或植物之用，已被肥料和農藥污染，原應運往堆填區或於工廠處理棄掉。

警方指涉事黑手黨組織由卡爾博納羅（Claudio Carbonaro）領導，他與上世紀80至90年代多宗令人髮指的罪案有關，包括逾60宗謀殺案。卡爾博納羅原為警員，於2013年返回西西里島後接管當地其中一個歷史悠久的黑手黨幫派，並開始回收被污染塑料販運圖利。由於這生意每年盈利可高達數百萬歐元，不少公司都希望分一杯羹。

另外，斯洛文尼亞馬里博爾（Maribor）警方亦於同日公布，搗破一個藉非法偷運中國人蛇，賺取高達130萬歐元（約1130萬港元）的犯罪集團。警方指集團成員包括4名斯洛文尼亞人及8名中國人，他們將中國人蛇經斯洛文尼亞偷運到意大利。警方在行動中拘留3人，另兩人軟禁家中。