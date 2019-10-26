第二輪示威甫爆發　警方再開實彈釀8死逾百傷

伊拉克在周五（25日）迎來總理馬赫迪掌政一周年的日子，國內多地再爆發新一輪示威。當局發射催淚彈及實彈強硬清場，造成至少8死100傷；憤怒的示威民眾其後在南部政府大樓縱火，令衝突持續升溫。

伊拉克一度平息的示威在周四（24日）晚再起，數百人在首都巴格達解放廣場聚集，至周五開始進入行政重地綠區。示威甫開始，警方即以催淚彈強硬清場，有2人中彈身亡；另在納希利亞有5人身中實彈而死。在爆發致命衝突後，南部濟加爾省的示威者縱火焚燒地方政府總部大樓以及數個政黨大樓，意外造成1死。

巴格達有示威者高呼︰「我們並非求溫飽——我們要尊嚴！」他們控訴政府壟斷國內資源，有人直言︰「我要在原油收益分一杯羹。」伊拉克什葉派回教士西斯坦尼（Ali al-sistani）將周五定為政府回應訴求的限期，但呼籲示威克制，避免暴力再起、令局面一發不可收拾。

伊拉克民眾不滿政府腐敗、失業率高企、政制不公等問題，在月初爆發大規模示威，當局一度以實彈驅散，造成至少157人死亡。死者大多頭部或胸部中彈，官方其後承認有使用「過分武力」。