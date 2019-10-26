震懾伊朗　美軍首度於沙特部署B1B轟炸機

波斯灣局勢再起風雲，美國空軍中央司令部周五（25日）發布片段，宣布將首次向沙特派遣B1B轟炸機，大有震懾伊朗之意。與此同時，派駐中東的林肯號航空母艦戰鬥群將延長駐紮至少到下月；五角大樓不予置評。

美國空軍中央司令部的影片顯示，至少4架來自第28戰鬥機聯隊的B1B轟炸機，由南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地起飛，於蘇丹王子空軍基地着陸。不過，美軍未有透露部署數量及逗留時間，亦未曾在早前宣布向沙特增兵時透露有關安排。

B1B與B52一樣能從多個載體發射遠程巡航導彈，美軍指打擊全球任何地點的任何敵人，印證蘇丹王子空軍基地作戰行動能力。該基地距波斯灣約321.8公里，雖比烏代德遠，但仍在伊朗彈道導彈的射程範圍內。

林肯號原定結束中東任務後，前往美國聖迭戈哥海軍基地駐紮，惟因中東地區與伊朗之間的緊張局勢加劇，截至周四（24日）仍在北阿拉伯海執勤，戰鬥群將繼續駐紮中東，救援航母則仍在東海岸進行維修。

五角大樓兩周前宣布將向沙特派遣兩個戰鬥機中隊、空軍遠征聯隊等，第192戰鬥機聯隊的F22隱形戰機及愛國者地對空導彈系統近日亦已部署到沙特，但從未提到轟炸機。舉動或表明美軍擬在沙特成為更強大的長期存在，並在沙特基地建立總部以應對來自伊朗的威脅。