60年「威士忌聖杯」佳釀　近150萬鎊賣出成史上最貴

在品酒界享有「威士忌聖杯」美譽的60年麥卡倫（Macallan）威士忌，再創下史上最貴單瓶佳釀紀錄。一瓶採用傳統酒標的60年麥卡倫，上周四（24日）在倫敦蘇富比拍賣行以145萬英鎊（約1460萬港元）售出，以25萬鎊之差，打破了去年由愛爾蘭藝術家迪隆（Michael Dillon）設計酒標的特別版60年麥卡倫，所創下的最高拍賣價紀錄。

今次刷新拍賣紀錄的60年麥卡倫，是首瓶現身拍賣場的傳統酒標版本，所以特別受收藏界和品酒人士注目。最初它的估價已高達35至45萬英鎊，經35口叫價後，最終以接近145萬英鎊的天價賣出。

先後創下史上最高拍賣價的這兩瓶60年麥卡倫，雖然包裝不同，但瓶中美酒同樣來自編號#263的橡木酒桶。這一桶威士忌在1926年入桶，到1986年裝瓶，足足釀製了60年，所以被稱作「威士忌聖杯」。

這桶傳說佳釀合共分裝了40瓶。廠方將其中兩瓶售予收藏家，之前的迪隆版本即為其中之一；14瓶貼上傳統酒標發售。至於餘下的24瓶，則分別貼上由兩位著名潮流藝術家Peter Blake及Valerio Adami親自設計的紀念酒標以誌盛事，這兩款均曾在去年於本港拍賣並創下紀錄。