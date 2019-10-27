「不入流的鄉下方言」　蘇格蘭語平反路途遙

蘇格蘭兩種獨有本土語言中，蓋爾語（Scottish Gaelic）多年前因被禁止在校教授，一度瀕臨滅亡邊緣；另一本土語言蘇格蘭語（Scots language）則因與英語屬同一語族、共行發展而淪為英語方言。當地政府早年開始挽救蓋爾語，卻對蘇格蘭語愛理不理，至近年始開始立例挽救。有當地作家向東網表示，本地政府對於語言流失有着巨大的影響，但坦言能否傳承乃至平反，則是路途遙遠。

自蘇格蘭在1707年與英格蘭正式合併成為大不列顛王國後，隨着人口遷移和官方壓力，蘇格蘭語和蓋爾語逐漸變成次等語言；英語躍身成為唯一的官方語言。隸屬「蘇格蘭語社區」組織（The Scots Society）的71歲愛丁堡作家瓦特（George Watt）表示，雖然蘇格蘭語在數百年前曾被政府及法庭使用，但現今不少人覺得它只是「俚語」、「不正式語言」、「只有教育程度低才會說」。

2011年的蘇格蘭人口普查結果顯示，操蘇格蘭語的人口有154萬，佔30%；另一份調查發現，只有1%的蘇格蘭人在家使用蘇格蘭語，揭示蘇格蘭語不斷式微。但有人質疑民調的提問無法反映使用語言的實況，建議應將「除英文以外，你還會說哪些語言？」，改為「你的主要語言是甚麼？」瓦特表示，他相信說蘇格蘭語的人絕對比30%更多。

蘇格蘭政府在2010年的調查，當地有64%成人不認為蘇格蘭語是獨立語言。在格拉斯哥（Glasgow）生活的56歲作家麥卡恩（Ruby McCann）表示，蘇格蘭語雖然來自古英語，但它擁有自己的字典，絕對是獨立的語言。她稱蘇格蘭語已很久沒在學校教授，但仍有很多蘇格蘭人在說，而隨着詞彙演變，不少當地人說英語時用了蘇格蘭語的詞彙也不自知：「例如蘇格蘭語的『陰天』（Driecht），就是普遍會用到的詞彙。」

談及語言的興衰，麥卡恩認為涉事文化的當地政府對於本土語言流失有着巨大的影響：「因為是我們的政府付錢去支持保留這些語言。」問及她認為蘇格蘭語會不會有一天消失，她坦言：「我不認為它會在我在世的時候消失，但在那之後我就不太肯定了。」

時值英國在脫歐難題上陷入僵局。當被問及蘇格蘭語的未來，麥卡恩坦言她亦不知將來語言會如何演變，但認為勢力正擴大的法西斯主義政權威脅所有現存文化，稱：「若我們能起碼脫離與英格蘭的聯盟，我認為蘇格蘭語會很好地存活下來。」她解釋稱目前所有支援本土語言的項目均是由蘇格蘭政府出資，反觀英格蘭當初禁止教授蓋爾語，則幾乎令該語言消失。