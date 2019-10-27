地位被英語取代　蘇格蘭語若消失對文化影響深遠

蘇格蘭語多年來在制度下被污名化，本土語言的地位逐漸被英語取代。由於蘇格蘭語和英語均屬同一語族，隨着前者逐漸式微，現今不少人認為蘇格蘭語是一種英語方言。有專家指出，蘇格蘭語的文學發展已有一段時日，一旦這種語言消失將對蘇格蘭文化有深遠影響。

蘇格蘭語由古英語演化而來，古英語在公元後700年流入蘇格蘭南部；加上維京人在12世紀入侵時帶來古諾斯語（Old Norse），再與英格蘭移民引入中古英語的環境下，逐漸形成了蘇格蘭語。起初蘇格蘭語被稱為「Inglis」（即「英語」），但實質上與英格蘭的英語（English）大相逕庭。

14世紀，Inglis開始在蘇格蘭低地流行，並在200年後成為蘇格蘭的官方語言，不過，在蘇格蘭和英格蘭合併後，英語便取代蘇格蘭語成為學術界的語言；蘇格蘭哲學家胡默（David Hume）和史密斯（Adam Smith）均使用英語撰寫著作，蘇格蘭語的地位自此便一落千丈。

受訪的愛丁堡作家瓦特表示，目前不少名著如《哈利波特》和《愛麗絲夢遊仙境》等，均有蘇格蘭語版本，甚至聖經亦有被翻譯成蓋爾語與蘇格蘭語。他稱蘇格蘭語對他來說不單是一種文字形式：「用蘇格蘭語書寫能勾起我更深入的想法，是英語不能做到的。」他認為蘇格蘭語擁有定義歷代蘇格蘭人生活方式的鑰匙，重要得他不能放棄。

不過，隨着蘇格蘭語逐漸淡出大部分蘇格蘭人的生活，不少人已無法將它與英語作明顯的區分。蘇格蘭語和英語逐漸成為只是口音上的不同，而非是語言的不同，這亦令蘇格蘭語對於文化思想的影響力逐步降低。