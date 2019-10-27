新聞背後：建立IS發動恐襲　巴格達迪屢傳死訊

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）的領袖巴格達迪，出生於伊拉克薩拉丁省薩邁拉附近，是高學歷的伊斯蘭學者，在2003年美國入侵伊拉克後轉趨活躍。他於2013年建立IS，並在全球各地鼓吹及策劃發動大量恐襲。他在過去多年屢傳死訊，但一直未獲官方證實。

巴格達迪曾在阿宰米耶伊斯蘭學大學就讀，獲伊斯蘭學碩士學位和博士學位，他於美國入侵伊拉克時在一間清真寺當學者。他於2010年獲一名伊拉克前總統薩達姆治下的將軍，介紹給剛失去領袖的伊拉克伊斯蘭國（ISI）組織。他於2013年合併國內多個回教組織，伊朗蘭國成為了恐怖組織「阿蓋德」的分支。

後來，巴格達迪的勢力在敍利亞和伊拉克侵佔大量領土，他把拉卡視作「首都」，於2014年6月29日「立國」，脫離阿蓋德，自稱哈里發。不過，其建國宣言從沒獲得任何一個回教國家承認。巴格達迪領導下的IS在多國發動過襲擊，包括2015年導致逾百死、撼動全球的巴黎連環恐襲，亦為眾多孤狼襲擊認責。

美國政府於2011年把巴格達迪列為全球首級恐怖分子，並懸賞1000萬美元（約7800萬港元）擊斃或抓捕他，其懸賞金僅次於阿蓋德領袖扎瓦希里。此前巴格達迪多次傳出死訊，他最近一次在今年4月發布的一段影片中露面，談及近來與美國支持的敍利亞武裝分子的戰鬥。