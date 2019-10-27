草原鵰攜追蹤器突飛伊朗　天價漫遊費令科學家頭痕

科學研究耗費的資金和時間不少，有時更會出現額外的開支。俄羅斯一群追蹤鷹類遷徙的研究員，就猝不及防地因為有安裝了追蹤器的雀鳥飛到伊朗和巴基斯坦，而需要繳付龐大的漫遊數據費用。幸好電訊商得悉情況後願意減免部分數據，研究團隊亦在網上發起眾籌以繳付帳單，目前已籌得逾10萬盧布（1.23萬港元）。

在新西伯利亞野生動物復康中心的義務研究員，正在追蹤13隻飛離哈薩克和俄羅斯的鷹類，以監察牠們的飛行路線和收集數據協助牠們生存。研究中一隻名為「Min」的草原鵰，由哈薩克飛到伊朗，導致身上的發送器累積了一大堆電話短訊（SMS）訊息，並用光了團隊本來留給所有追蹤對象的預算。

Min起初在哈薩克度過夏天，當時一則短訊的價格是15盧布（約1.84港元）。但其後牠離開了電訊網絡的區域，並出乎意料地直飛到伊朗，令短訊價格急升至49盧布（約6.01港元）。

該批研究員於是在網上發起名為「Top up the eagle's mobile」（暫譯，為這隻鷹交滿電話費）的眾籌計劃，電訊商Megafon也提出寬容處理，讓團隊可繼續監察這些瀕危動物的路線。