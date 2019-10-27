貨櫃車藏屍案：傳偷渡客分3貨櫃出發　逾60人失蹤

有傳仍有貨櫃下落不明。圖為涉案的冷凍貨櫃車。（Getty Images圖片）

英媒上周六（26日）報道，有疑似遇難者的家屬透露，與英國冷凍貨櫃人蛇慘案遇難者同一批出發的偷渡客其實有逾100人，他們分乘3個貨櫃偷渡。然而，另外兩個貨櫃現時下落不明，逾60人失蹤。

據指，疑似遇難者的家屬及越南義安省一名神父均指，當日其實有逾100人一同出發，偷渡到英國「重過新生」。有指其中兩個貨櫃已到達目的地，但沒有人知道它們的目的地在何處，貨櫃中的人依然音訊全無。而第三個貨櫃就是載着39名遇難者的貨櫃，它在一個不明地點延誤了行程，最終發生慘劇。

有指可能有多達20名越南遇難者當初持偽造的中國護照出發。警方稱，現時要透過指紋、基因、紋身及疤痕等特徵，才能確認死者的身份。

其中一名疑似是遇難者、26歲的越南女子范氏茶美（Pham Thi Tra My，音譯，前譯范茶美）曾向家屬發出道別短訊。她的父親指，蛇頭當初向他們保證，人蛇可坐飛機及汽車偷渡，路線非常安全，如果他一早知道女兒最終要用這種方法偷渡，他一定不會讓她前往。