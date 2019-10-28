巴格達迪證實死亡　英法領導人未敢鬆懈

回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪上周六（26日）證實死亡，被多國領袖形容為反恐「轉捩點」及「里程碑」等。然而，英法兩國周日（27日）警告，打擊IS鬥爭仍未結束，將尋求盟友繼續合作反恐。

對於美國總統特朗普證實巴格達迪已死亡，以色列總理內塔尼亞胡恭賀對方，形容此為令人印象深刻成就，甚至是重要里程碑。至於早前揮軍敍利亞北部的土耳其總統埃爾多安則稱，美軍殺死巴格達迪是反恐轉捩點。

然而，英國首相約翰遜在Twitter提到，巴格達迪之死屬反恐重要時刻，伊斯蘭國魔鬼未除，重申將與盟國繼續合作，以終止伊斯蘭國兇殘及野蠻活動。法國總統馬克龍亦稱，巴格達迪死亡對IS無疑是沉重打擊，不過鬥爭仍會持續，首要目標是確保完全擊潰該極端組織。

此外，俄羅斯國防部發言人表示，並未掌握美軍在敍利亞伊德利卜省行動可靠情報，質疑巴格達迪死訊。分析指，巴格達迪雖死，但IS在世界各地仍是威脅；部分IS分子藏身敍利亞及伊拉克多個城市，至今仍不斷展開突襲行動。