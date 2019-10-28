維爾梅斯獲國王任命　成史上首位女看守首相

比利時國王菲利普於周日（27日），正式任命預算部長維爾梅斯（Sophie Wilmes）為新的看守首相，接替將於今年12月就任歐洲理事會主席的查爾斯‧米歇爾。維爾梅斯成為比利時歷來首位女首相，將領導看守內閣致力籌組新政府。

米歇爾日前表示，因要提前準備就任歐洲理事會主席，故將於下月初辭任看守首相。維爾梅斯上周六晚在一個部長級會議上，獲選為新看守首相，翌日在布魯塞爾獲菲利普接見及任命。國會議員克拉蘭瓦爾（David Clarinval）同日獲任命為新預算部長。

44歲的維爾梅斯從2000年開始參政，於2014年獲選為國會議員，翌年加入聯邦政府。她獲選為看守首相後感謝同僚信任，矢言盡一切努力確保穩定。維爾梅斯屬革新運動黨（MR），亦是米歇爾的盟友，但其政黨並沒取得國會大多數。

比利時聯邦政府去年12月出現危機，新弗拉芒聯盟盟（NVA）因反對米歇爾簽署「全球移民契約」而退出執政聯盟，國會其後通過對米歇爾的不信任案，導致聯邦政府淪為看守內閣。今年5月舉行大選後，各政黨仍在就組閣談判。