學生罷課上街示威釀5死　4議員辭職表不滿

伊拉克第2波反政府示威持續，在首都巴格達，周日（27日）和周一（28日）有大批大學生和中學生相繼加入罷課示威行列，要求總理馬赫迪下台。安全部隊施放催淚彈企圖驅散示威民眾，引發激烈衝突，周一有5名示威者喪生，至少105人受傷。國會內，4名國會議員周日辭職，以表示對政府無視大規模示威的憤怒。伊拉克軍方宣布首都周二（29日）凌晨0時起宵禁6小時。

其中兩名辭職的議員發表文件，聲明辭職是為表「對和平的公眾運動的支持」。又指在過去27天，國會甚麼都沒有做，又不能成功令總理和內政部長對安全部隊向示威民眾施用暴力承擔責任，他們對此表示強烈不滿，因此請辭，又要求政府下台及提早大選。

政府安全部隊聯同親伊朗民兵，動用一切力量企圖遏止示威蔓延。在巴格達的解放廣場，安全部隊自上周六（26日）晚開始強行清場，衝突中最少有4人被催淚彈殼擊中頭部死亡，但示威民眾冒着猛烈攻擊死守，當中有穿着校服的學生以及大量女性。他們揚言「我們就是要把整個政府攆走！一個不留！」，一名女護士則表示「我們這一代的心都好累，希望都放在下一代」，所以參與抗爭。而南部城市納西里耶（Nasiriya），亦有數十名示威者遭安全部隊打傷拘捕。

自2005年以來，伊拉克人民一直被高達25%的失業率，以及貪污又沒有效率的政府所苦，終於在月初爆發示威，但官方一直以暴力鎮壓作主要應對，至今經已累積超過200人死亡。