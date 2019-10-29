約翰遜尋求12月12日舉行大選失敗　未獲多數議員支持

英國首相約翰遜尋求12月12日舉行大選，以打破脫歐僵局，國會下議院周一（28日）表決有關動議。然而，動議未獲3分之2議員支持，代表他未能打響舉行大選如意算盤。

約翰遜在投票前表示，下議院無人喜歡大選，又承認假期舉行大選帶來不便，並稱：「在全國各地，人民普遍認為本屆議會已走到盡頭。我簡直不相信議會有能力實現人民優先目標。」他另指摘反對派議員試圖阻礙英國脫歐，呼籲工黨面對選民。

在野工黨黨魁郝爾彬早前表示，除非排除「硬脫歐」，否則其黨不支持提案，黨內議員將投棄權票。至於留歐派自由民主黨及蘇格蘭民族黨則反建議將大選日期設於12月9日，反對為落實脫歐立法設定時間表。

歐盟27個成員國周一（28日）在比利時布魯塞爾開會，同意讓英國脫歐限期由本月底再延長3個月，至明年1月31日，是歐盟第3次批准英國延長脫歐期限。成員國原則上同意讓英國彈性延期，若英國國會11月或12月通過脫歐協議，英國12月1日或1月1日也可離開歐盟。

根據近期民調顯示，保守黨目前支持度達4成左右，領先工黨達16個百分點；至於親歐自由民主黨支持度則微跌至15%，而英國脫歐黨的支持度則是10%。