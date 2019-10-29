受親中商人資助惹議　英LSE暫緩推行中國課程

英國媒體周日（27日）報道，倫敦大學經濟學院（LSE）原計劃開設一門有關中國的課程，卻因課程遭揭由立場被指親中國政府的商人所資助，引起校內學者的反彈，導致該校最後決定暫緩課程。

報道指，相關中國課程是由上海「成為資本」（Chengwei Ventures）始創人李世默出資贊助，李被指長期公開讚揚中國領導人等，因而LSE上月向校內相關領域學者分享課程內容時遭到質疑。校方回應指，經與校內同仁商討後，已於本月中旬暫緩相關計劃。

報道又引述兩名LSE教授表示，他們憂慮過度依賴國外資助者的做法，對學術自由構成威脅。國際關係教授休斯（Chris Hughes）表示，他視李世默幾百萬英鎊的資助費，為對該校學者智商的一種侮辱，並稱課程會嚴重影響學校的價值觀；亦有受訪學者認為課程的督導小組一定不會包含反對中國政府的人。

公開資料顯示，出生於上海的李世默為加州大學柏克萊分校校友，是中國風險投資家及政治學學者，同時也是時政媒體的創始人之一。

此外，報道指由於愈來愈多大學擔心出現盜竊研究成果和知識產權的行為，英國軍情五處和英國政府通訊總部已在近日向一些英國大學警告，稱對中國學生和高​​昂學費的依賴會令知識產權置於被盜的風險中，又指大學的電腦系統等或受到隱藏在10萬中國留學生中的間諜所威脅，呼籲英國大學要將國家安全置於商業利益上。