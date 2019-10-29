涉不當取得用戶位置數據　Google又捱告

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周二（29日）入稟聯邦法院，控告美國科技公司Google過去兩年誤導Android系統手機用戶，對其收集的個人位置數據作出虛假或誤導性聲明。Google發言人表示，公司將就訴訟展開抗辯。

ACCC指，Google由2017年1月起近兩年時間內，未有明確告訴Android用戶，若不想讓Google保留他們的資訊，便要關閉手機上兩項設置，分別是「位置歷史（Location History）」及「網絡和應用活動（Web & App Activity）」。

至2018年下半年，Google進一步誤導用戶，聲稱後者唯一能阻止該公司收集位置數據的方法，就是停止使用部分Google服務，例如Google搜尋及Google地圖等，但事實上用戶只需關掉「位置歷史」及「網絡和應用活動」。

主席西姆斯（Rod Sims）表示：「Google收集、保留並使用消費者的高度敏感及有價值的個人信息，但事前沒告知他們可以作出選擇。」為加強監管科技巨企，澳洲政府計劃設立全球首個負責監管Facebook和Google的專門辦公室。

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