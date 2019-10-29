7個月極速登世界14高峰　前英軍證「凡事皆可能」

登上各座高聳入雲的山峰，是每個登山愛好者的目標。尼泊爾登山家普爾亞（Nirmal Purja）周二（29日）宣布，他成功用短短7個月時間，登上世上14座最高、高度達海拔8000米以上的山峰。上一名接受同一挑戰的登山家，以近8年時間完成旅程，由此可見普爾亞速度驚人。他指旅程的其中一個目的是挑戰人體極限、證明「凡事皆可能」。

36歲的普爾亞來自尼泊爾的廓爾喀部族，於2003年加入英國海軍。他認為實現登山夢想，比有穩定收入重要，因此在今年3月退伍，並開始挑戰世界巔峰。至4月，他決定在7個月內完成壯舉。當時很多經驗豐富的登山家都告訴他，其目標不可能實現，但他還是決定一試。他自4月起僅用31日，就征服了安納布爾納峰、道拉吉里峰、干城章嘉峰、珠穆朗瑪峰、洛子峰及馬卡魯峰，此時間已打破歷來紀錄。

在登上珠穆朗瑪峰時，普爾亞拍下該處大排長龍、很多人輪候攻頂的情況，引起對管制珠峰人流的討論；他還在珠峰拯救一些被困的登山客。普爾亞之後登上南伽峰、加舒爾布魯木I峰及II峰、喬戈里峰、布洛阿特峰、卓奧友峰及馬納斯盧峰。他最後一站是位於中國西藏的希夏邦馬峰。然而，他申請簽證時受阻，至兩周前才獲批准出發。

普爾亞表示，他接受挑戰並非為了打破紀錄：「我來自一個小村落，想證明無論是甚麼背景的人，若有正確的信念，就可實現各種『不可能』的目標。」他此行也為退伍軍人及被拐賣的兒童籌款。同時，他亦希望世人關注氣候變化及支持尼泊爾旅遊業。