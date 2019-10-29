文仁悠仁分乘不同飛機出行　分析︰皇位繼承現危機

日本王位第1順位和第2順位繼承人、文仁親王和悠仁王子今年8月訪問不丹，而他們是分乘2架不同飛機抵達。宮內廳表示是考慮到可能出現飛機事故，經深思熟慮後作出的安排，有指背後反映王位繼承者出現危機狀況。

訪問首天，不丹機場首先降落載有悠仁王子的民航飛機，悠仁王子與母親紀子妃一同接受不丹王族方面迎接，並展現出了笑容。過了20分鐘，另外1架飛機抵達，機內的則是文仁親王。兩父子罕見分別搭乘不同飛機。

宮內廳高層透露：「這是為了萬一發生意外的風險而深思熟慮後的結果。」而返回日本的班機，秋篠宮殿下及悠仁王子也是分別搭乘。事實上，悠仁王子是下世代唯一男性王族。

關於有資格繼承王位者，《王室典範》中規定僅限於父方祖先中有天王的「男系」男子而已。現今王室中，符合資格者為文仁親王、悠仁王子以及上王明仁的弟弟3人。而由於明仁弟弟已屆83歲高齡，因此實際上能繼承王位的對象僅有2人而已。

即使在悠仁王子繼承王位後，王位繼承也並非安穩的狀態，因為再下1個的王位，要在悠仁王子結婚並生下男孩後，才會開始傳承下去。王室在文仁親王之後，包含愛子公主在內連續誕生了9名女孩。悠仁王子於當時則是時隔41年誕生的男性王族。