美軍剿巴格達迪亂槍掃射傷村民　當地人以為IS首領是布商

極端組織「伊斯蘭國」（IS）領袖巴格達迪日前在美軍狙擊下，在敍利亞伊德利卜省自爆身亡。有居民向傳媒憶述當天情況，稱美軍在行動時對所有「會動的東西」都開槍，很多人當地居民因而受傷。事前不少一直以為，住在巴格達迪藏身大宅的人，只是一個外地來的布商。

土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）周二（29日）報道，巴格達迪生前最後落腳的大平房，距離一條叫巴里沙的村子大約500米，有混凝土圍牆包圍。該地距離土耳其南部邊界的關卡大約25公里。村民都不知屋主是巴格達迪，一名村民受訪時說，據他們所知，住在大屋內的男人是一個叫哈拉比的布商，該戶是一個外來移民家庭。

這名也是叫巴里沙的村民表示，美軍在27日凌晨零時左右到達，而由於軍事行動規模龐大，居民都害怕得不敢外出；他說任何會動的東西都遭美軍射擊，當晚「在外面走動或開車的人都槍擊」，據報有一名想跑到兒子家躲避的老婦，手臂和腿都受槍傷。

美軍的突襲進行了4小時，許多房子都受損，受傷的民眾則被送醫救治。但巴里沙說，村民對大屋內的住着的人究竟是誰，那一晚究竟發生什麼事，都一頭霧水。大屋最後被美軍炸成瓦礫，旁邊留下的3個大洞；當晚的爆炸也令幾名孕婦受驚流產。