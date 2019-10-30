研究︰現代人類祖先20萬年前「誕生」於博茨瓦納

一般認為現代人類祖先「智人」的起源地在非洲，但實際在哪兒一直是個謎。國際科學家團隊表示，距今20萬年前的人類祖先相信誕生於博茨瓦納北部，當時該處是廣大的湖泊濕地，生機盎然。有關研究刊登於科學期刊《自然》。

澳洲悉尼大學和嘉文醫學研究所遺傳學家海斯（Vanessa Hayes）領導這研究，研究團隊從200名古老部族科伊桑人（Khoisan）身上採集DNA樣本，和地理分布、考古、氣候變遷資料相比對。科伊桑人體內有高比例的線粒體DNA支系L0，研究人員比對後找出基因時間序列，結果連結到20萬年前博茨瓦納尚比西河南部地區。

研究指，在覆蓋現今博茨瓦納北部、納米比亞、津巴布韋的地區，20萬年前有一個大湖泊破裂後，形成廣大濕地，人類的祖先就誕生於該處。團隊發現，史前人類住在該處長達7萬年，直到距今13萬年前氣候變化迫使他們慢慢散居世界各地。

海斯稱︰「我們很久以前就知道現代人約20萬年前源自非洲，但這份研究之前，我們不知道故鄉究竟在哪。我們談的是構造上的現代人種，現今人類事實上最老就是回溯到L0支系，這個支系全回溯到這個起源地。」