鐵路罷工釀大混亂　僅三分一高速火車運行

法國鐵路罷工工潮持續逾一周，國營鐵路公司周三（29日）表示，由於大巴黎區近200名維修人員罷工，大西洋線高速火車班次當日嚴重受阻，只維持原本的三分之一班次。鐵路公司呼籲乘客在盡可能情況延遲行程。

國營鐵路公司指，周二（28日）高速火車服務率為30%，周三增加至34%，在波爾多和南特地區車務情況稍為好轉。周二原有8萬乘客購票乘坐大西洋線高速火車，最後只有3.5萬人可以起行；受影響乘客將獲得全數退款。部門主管卡澤拿夫說，管理層已接受對自從上周一（21日）罷工職員的訴求，而他們卻進一步要求罷工日子亦獲發薪水，管理層堅決表示不可能。

鐵路工人早前因一宗地區短程火車意外，抗議車上人手不足，在本月18日發動持續罷工，強行要求管理層在每列火車上，除司機外再增加一名服務員。法國萬聖節兩周學校假期由本月19日開始，全國連續多天火車大混亂，管理層與工會商談判，同時譴責沒事前通知下非法發動大型罷工。

另一方面，鐵路公司和大巴黎區運輸公司工會早前宣布，安排12月初起發動長期不定時罷工，要求改善工資情況。