小資料：提前大選二三事 約翰遜或一無所獲

英國脫歐之路困難重重，首相約翰遜第4度要求國會同意提前大選，終獲下議院大比數通過，大有機會迎來不到5年內的第3次大選。英國廣播公司（BBC）周三（30日）就脫歐推動英國提前舉行大選的原因進行要點分析。

1）事態發展：上議院將於周三審議提前大選法案，若獲得通過，國會將於下周解散。而決定脫歐下一步走向的大選將於12月12日舉行。

2）大選可否解決脫歐問題？

未必。約翰遜與歐盟達成的脫歐協議目前處於懸而未決狀態，解決前提是需產生一個多數派，即使大選有機會可能恢復保守黨的多數地位，令約翰遜重掌國會影響力，但同樣亦是一場豪賭，特別是他未能兌現「寧死不屈」的脫歐競選承諾令選民失望。而各大主要政黨立場不一，或令提前大選一無所獲。

3）英國應每5年舉行一次大選，上次大選為2017年6月，是否可再次舉行公投？

倫敦大學學院（UCL）憲法專家表示，組織另一場公眾投票至少需要22周，當中包括至少12周時間以通過舉行公投所需的立法，另外10周時間則用來組織競選和舉行投票。另外，政府不能只決定舉行公投，多數國會議員和上議院議員需投票同意並通過另一次公投規則。

4）英國脫歐延期未來：歐洲理事會主席圖斯克表示，最新的靈活延期令英國國會若通過脫歐協議，英國將可在2020年1月31日前離開歐盟，同時延申文件引用12月1日和1月1日作為可能「提前」日期。

雖然約翰遜已正式接受歐盟的延期提議，不過並不代表未來不會考慮硬脫歐，這要視乎約翰遜的大選豪賭能否成功，否則英國亦有可能在無協議下硬脫歐。