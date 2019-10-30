選美佳麗滯留機場多日　稱若回伊朗會被殺死

伊朗一名近日在菲律賓首都馬尼拉參選洲際小姐的選美佳麗，疑因在台上揮舞伊朗巴列維王朝的旗幟和末代皇太子巴勒維的照片，而遭到政府迫害。她近日在出行中東後，返回菲律賓時被拒絕入境，目前已滯留機場至少12日，並稱若返回伊朗會被殺死。菲律賓移民局稱，國際刑警組織已向她發出「紅色通緝令」，但未有交代申請通緝令的國家。

巴哈里（Bahareh Zare Bahari）自2014年已居住在菲律賓，她稱自己期間從未返回伊朗，因此不可能在伊朗犯下刑事罪行。她自本月17日從杜拜飛回馬尼拉後，已滯留在尼諾伊‧阿基諾國際機場3號候機大樓的一個乘客室。她相信自己是因支持巴勒維，和在伊朗擔任社運人士而被針對：「我曾擔任老師，想教育女生她們不是物件和玩物，她們是人類，與男生擁有一樣的權利。」

巴哈里又指，有移民局官員告知伊朗去年針對她申請了紅色通緝令，而她在菲律賓修讀牙科的學生簽證將在明年1月到期。菲律賓移民局則稱，巴哈里在達古潘市亦被指涉嫌襲擊罪，且女事主與其男性友人在機場向官員作出不當行為和侮辱性言論，更涉嫌大叫「耶穌殺死所有菲律賓人！」，更加令當局無法允許她入境。巴哈里則稱當局作下瞞天大謊以迫她回伊朗，而自己引用耶穌是希望引人注意她的情況。