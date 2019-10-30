敍土軍隊爆衝突6兵死　或影響土俄聯合邊境巡邏

敍利亞的庫爾德族武裝在美國撤軍後，轉向獲俄羅斯支持的敍利亞政府尋求保護。俄羅斯本月初與土耳其達成協議，宣布庫族已撤出土敍邊境。正當俄土兩國準備聯合巡邏，確認庫族完全撤出之際，敍利亞政府軍和土耳其軍隊周二（29日）在邊境城鎮艾因角，爆發自10月以來首次激烈衝突，造成至少6名敍利亞士兵死亡。

敍利亞人權觀察組織指，兩軍在村莊交火期間，土耳其的砲火殺死5名敍國士兵；土耳其支持的敍利亞叛軍另處決了1名敍國士兵。入夜後雙方爆發更多衝突。土耳其和俄羅斯原定周二下午在10公里闊的邊境地區巡邏，但附近城鎮德爾貝西耶赫（Derbasiyeh）遭到空襲，令有關計劃或受阻延；雙方軍事部隊原計劃在過境點會面討論即將舉行的巡邏。

敍利亞國家通訊社報道，土耳其向艾因角以東約60公里處的德爾貝西耶赫邊境檢查站發射迫擊砲，造成至少6名敍利亞平民受傷；期間有人開槍射向途經的俄羅斯軍警車隊。土耳其稱與俄羅斯的聯合巡邏「很快將展開」，但威脅若在邊境發現庫族武裝人員，將毫不猶豫重啟行動。土耳其國防部此前稱已在艾因角附近逮捕18名偽裝是政府軍的庫族武裝人員。