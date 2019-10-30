報告：亞太港口若遭網攻　損失可達1100億美元

英國保險組織勞合社（Lloyd's）周二（29日）聯同劍橋大學風險研究中心發表報告，模擬一種電腦病毒入侵15個關鍵亞洲海港的情況，發現損失可達到1100億美元（約8580億港元）。由於國際社會對此類事件的保障不足，當中92%的經濟損失均沒有受保，留下1010億美元的「保險缺口」。

名為「Shen攻擊：亞太海港的網絡風險」的報告基於極端情況，假設有一種船上攜帶的電腦病毒，在日本、馬來西亞、新加坡、南韓和中國的多個關鍵海口擾亂貨船數據庫，並引致嚴重混亂。雖然直接的影響可在地區內控制，但由於航海供應鏈的全球連結性，世界各地也會出現經濟損失。

根據報告，運輸、航空和航空航太工業將是最受影響的行業，其次是製造和零售業。而與受影響港口進行雙邊貿易的國家亦會蒙受生產力損失，其中亞洲的非直接經濟損失可達到270億美元，其次是6.23億美元的歐洲和2.66億美元的北美州；新加坡的運輸業將最受影響，緊接是南韓。報告指出，亞洲的投保程度高度不足，且擁有全球10大繁忙港口中的9個，有關問題需要緊急回應。