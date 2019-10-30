美眾議院通過承認亞美尼亞大屠殺　土國召大使表不滿

美國眾議院周二（29日）大比數通過法案，承認屬土耳其前身的鄂圖曼帝國在1915年至1923年，屠殺了150萬名亞美尼亞人，是35年來首次同類法案獲眾議院考慮。眾議院同日亦通過呼籲總統特朗普向土耳其實施制裁的法案，顯示美國兩黨議員對土耳其的不滿日深，或觸發兩國緊張關係。

眾議院以405票對11票通過紀念亞美尼亞人大屠殺的法案，之後再通過促請總統就土耳其襲擊敍北事件，向土耳其高官和武裝部隊施加制裁的法案。由於暫未有同類法案在參議院排期表決，因此未能斷定有關措施的去向。土耳其迅速譴責事件，批評大屠殺法案缺乏任何歷史和法律根據，只為爭取亞美尼亞人和反土組織的支持；又指制裁措施違反美土就敍北定下的停火協議，亦不符合北約聯盟的精神。

土耳其周三（30日）傳召美國駐土耳其大使薩特菲爾德（David Satterfield），表達對上述兩宗法案的意見。土耳其雖然承認有許多居住在鄂圖曼帝國的亞美尼亞人，於一戰時在與鄂圖曼部隊的衝突中喪生，但否認殺戮是有系統地策劃，亦對死亡數字有爭議。