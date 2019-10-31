新聞背後：首里城為琉球王國王都　融合中日建築特色

日本沖繩過去是獨立的琉球王國，與中國、日本以至東南亞等國貿易交往甚密，而位於內南部的首里城，由15世紀至19世紀都是都城和王宮所在地，亦以政治、經濟及文化中心聞名於世，民間過去以「御城」呼之。其確切創建年代未可考，但屢經戰火洗禮，1945年在沖繩戰役中化為灰燼，其後於1992年紀念沖繩回歸本土20周年時，作為國家公園開始被修復還原，2000年12月被列為日本第11個世界文化遺產。

首里城呈鮮艷的朱紅色，融合中日獨特建築樣式，以被燒毀的正殿、南殿、北殿最具代表性。城內結構複雜，大致可分為外廓和內廓兩部分，城內各設施由正殿開始皆以東西軸線排列，面朝西方亦是特徵之一。

● 正殿（又稱國殿或百浦添御殿）

正殿是琉球最大的木造建築物，樓高3層，基石以中國進口的的大青石建造。屋脊、柱頭、石獅等都有濃厚中國風，龍柱裝飾則是次於皇帝的四爪蟒龍。1樓 「下庫里」為國王日常理政之處，中央為國王御座，上方「中山世土」4字牌匾為清朝康熙帝所賜。2樓大庫里設有國王及王妃寢室，亦是王族祈福儀式舉行的地方。3樓僅作通風用。

● 北殿（又稱北之御殿或議政殿）

創建於1506至1521年，1712年重建。木構外觀，但內部為鋼筋水泥，通常作為王府行政設施，是重臣等官員的工作場所，曾作為沖繩高峰會的晚餐會場地。

● 南殿（又稱南風御殿）

與御庭相對，樓高2層的建築物可通往後方的「書院・鎖之間」。「南殿」位處左側，為舉行日本風格儀式的場所，右側連接過去為來訪者傳達室的「番所」。兩處都未曾被施以塗漆裝飾，保有原始日式建築樣貌。