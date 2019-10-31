首里城大火：走廊設灑水設備　將調查有否正常啟動

日本沖繩縣那霸市的知名世遺首里城，周四（31日）凌晨發生沖天大火，起火原因未明。據悉，首里城近日正舉行祭典，準備工作忙到深夜。當局指，首里城建築內的走廊有防止延燒的灑水設備，將調查在今次火災發生時有沒有正常啟動。

那霸市消防局局長島袋弘樹在記者會上表示，首里城正殿、南殿等建築內部沒有自動灑水系統，但屋簷下有防止外部火災延燒的灑水設備，亦有連接外面的消防水栓。當局指，每年會檢查兩次消防設備，並需要每三年向市政府報告一次；另每年至少進行一次消防訓練，市政府亦會參與。

據悉，首里城在10月27日至11月3日期間，舉行重現琉球王國儀式的「首里城祭」，活動包括巡遊、燈光展、舞蹈表演等。警方表示，至周四凌晨參加單位仍在為祭典活動作準備，未知起火時是否有工作人員在場，或火災是否與此有關，具體原因仍在調查中。

沖繩氣象台表示，周四凌晨3時在大火發生後不久的定時觀測中，當地天陰有雲、氣溫為攝氏24度，濕度為69%，吹東北風，風速為3.5米。氣象台指出，當時並沒有發出乾燥注意警報，也未見特別容易引起火警的天氣條件。