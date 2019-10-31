首里城大火：神聖之地一夜崩塌　民眾淚流不止

日本沖繩的首里城落入熊熊火海，濃煙籠罩黎明前的夜空。這一幕，相信再難從圍觀的民眾腦海中抹去，人人都呆站怔怔地凝視首里城，表現得悵然若失。居民的心與神一樣存在的聖地一夜崩塌，巨大衝擊令不少人淚流不止，哀痛聲此起彼落。

民眾在轟鳴警報聲中，趕到可眺望正殿的龍潭池邊。顧不上提醒避難的廣播。土生土長的82歲石原藜子曾見證首里城戰後復興，她看到一片火海後當場雙手掩臉，嗚咽稱沖繩失去心靈支柱。旁邊40多歲的女士等人亦哽咽說：「竟然變成這樣，仍然難以置信。」有老人激動地說：「對我們來說首里城就像神一樣，眼淚讓我們說不出話來。」

高中2年級學生宮城風花表示，首里城是家一樣的存在，燒光了的事實令她無法思考。很多人都嘆息首里城修復至此極不容易，擔心有生之年不能再見到它的風光，曾負責城內塗漆的工人諸見由也為此難過。有民眾形容，首里城令經受戰爭磨難的沖繩人可以努力生活，所以在家中望到火勢時渾身不停顫抖，如同噩夢。

出身沖繩及曾到訪首里城的人透過網絡傳遞消息，有人指除了痛失琉球的驕傲，同時失去了「根」，從早上開始淚流不止。有曾駐沖繩美軍形容是悲劇，網民甚至將今次火災與法國巴黎聖母院大火相比，慨嘆令和首年已歷颱風及水火之災。