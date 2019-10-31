公開勞動力調查資料　證日本二戰時強徵勞工

日韓風波未息，南韓行政安全部國家紀錄院歷史紀錄館，周四（31日）公開可證明日本二戰時在南韓強徵勞工的相關資料。企劃財政部同日表示，南韓下月將就日本對韓限貿問題，跟日本舉行世貿爭端解決機制下的第二輪局長級磋商。

南韓公布的資料中有一份名為「勞務資源調查」的文件，是日本殖民統治機構朝鮮總督府在1940年3至9月間，為調查當時朝鮮半島可暫停務農到外地工作的勞動力情況，要求各地提交的公文和統計資料。調查對象年齡男性為20至45歲，女性為12至19歲。

調查顯示，朝鮮半島全境可離家轉行的共約116萬人，希望離家轉行的只有約26萬人，但日本在1939至1944年實際徵召了逾71萬名當地勞工。國家紀錄院指出，比較勞動力調查結果和動員計劃人數，可見當時日本徵召勞工具強制性，而且有周詳的計劃。

另外，南韓副總理兼企劃財政部長官洪楠基，周四主持召開應對日本出口限制措施有關的長官會議，指日韓在世貿爭端解決機制下的第二輪磋商中，若果仍沒法找到解決方案，韓方將要求世貿設立專家組展開調查和裁決。