首里城大火：曾歷火劫　重建部分未納入保護

日本沖繩具有500年歷史的首里城周四（31日）在大火化為灰燼，但原來古城已非首次經歷火吻。現時遊客在災前可見的華麗宮殿，均是在1990年代所重建，當局因而未將它們列入防火保護的範圍，未料卻發生悲劇。

首里城早於1945年在沖繩戰役中付之一炬，至1992年方獲重建復原，故多幢主要建築仍顯簇新。首里城在2000年被列為世界文化遺產後，當局將城迹納入「文化財產防火範圍」內，惟今次被燒毀的正殿等，卻因為是重建的新建築，而未列入防火範圍中。

那霸市消防局局長島袋弘樹在記者會上表示，首里城正殿、南殿等建築內部沒有自動灑水系統，但屋簷下有防止外部火災延燒的灑水設備，亦有連接外面的消防水栓。當局指，每年會檢查兩次消防設備，並需要每3年向市政府報告一次；另每年至少進行一次消防訓練，市政府亦會參與。

內閣官房長官菅義偉在周四下午即時召開記者會，對事件表示震驚及心痛，已派員到現場檢查防火設備的情況，全力防止火災重演。他稱，鑑於法國在4月發生聖母院大火悲劇，文化廳已加強檢查各地文化遺產的防火設備，並發布防火守則。他又指，政府將盡全力重建首里城。