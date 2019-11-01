印度在主權爭議地區劃直轄區　中國斥非法兼無效

印度周四（10月31日）在與中國有主權爭議的地區成立中央直轄區，中國直斥是非法且無效的舉措，印度則反駁指事情是印度內政，中國無權過問。

印度政府8月5日廢除賦予印控喀什米爾（即查謨與喀什米爾邦）特殊自主地位的憲法第370條後，隨即在國會通過《查謨與喀什米爾重組法》，至周查成立了「查謨與喀什米爾」與「拉達克」兩個中央直轄行政區，並任命這兩個直轄區的首長。

由於中國一直主張拉達克是中國領土，中國外交部發言人耿爽周四在記者會表示，印方通過單方面修改國內法律和行政區劃的方式，挑戰中國主權權益，做法是「非法、無效的」；並敦促印方切實尊重中方領土主權，恪守雙方達成的有關協定。

其後，印度外交部發聲明，指中國深知印度在此問題的一貫立場，印度把過去的查謨與喀什米爾邦分為兩個中央直轄行政區，完全是印度的內政，不希望中國等國評論印度內部事務。印方更反指，中國在兩個上述直轄區佔領大片土地，更根據所謂的1963年中國與巴基斯坦邊界協定，還從巴控喀什米爾「非法奪取印度領土」。