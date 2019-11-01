美擴大制裁伊朗建造業　指受革命衞隊控制

伊朗核危機未解，美國周四（31日）擴大對伊朗的制裁，針對該國「直接或間接被革命衞隊控制」的建築業界。與此同時，伊朗核協議中最後一項容許外國公司與伊朗民用核計劃合作而不受美國制裁的豁免權，周二（29日）獲國務卿蓬佩奧批准延長90日。

國務院發言人奧塔格斯表示，今次施加的制裁除了針對建造業外，亦包括4種與伊朗核、軍事或彈道導彈計劃有關的戰略性材料。新制裁將有助維持對伊朗民事核計劃的監察、降低伊朗核激增風險、限制伊朗縮短取得核武的時間和預防其重組具敏感目的的核設施選址。

另外，監察伊朗核情況的國際原子能機構（IAEA），周二選出阿根廷的格羅西（Rafael Grossi）作為新任主管。

另一邊廂，伊拉克什葉派領袖薩德爾本周要求總理馬赫迪提前大選，並促請獲伊朗支持的反對派民兵領袖阿米里協助推翻馬赫迪。英媒周五引述消息指，伊朗已介入事件以阻止馬赫迪被逼宮下台。據悉，伊朗革命衞隊轄下聖城旅指揮官索萊馬尼，周三在巴格達的秘密會面中，已要求阿米里及其軍事領袖繼續支持馬赫迪。