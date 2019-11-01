首里城大火：損失73億日圓重創旅業　世遺地位保不失

日本沖繩縣世界文化遺產首里城，周四（31日）經歷毀滅性的大火，首先起火的正殿盡毀，被牽連的建築物亦受損嚴重，令民眾心痛不已。當地政府估計損失金額高達73億日圓（約5.3億港元），未來旅遊業將大受影響。聯合國教科文組織周四否認會取消首里城的世遺地位。

沖繩綜合事務局表示，今次火災單計正殿已損失33億日圓（約2.4億港元），南北殿及奉神門合計約21億日圓（約1.5億港元），其他燒毀建築約19億日圓（約1.4億港元）。文化廳周四派人到場調查損毀情況。為確保沖繩旅遊業前景不致因遊客減少而大受打擊，政府擬在今年的補正預算案，增撥修復首里城的費用，目前正加快研討重建問題。

內閣府表示，首里城被燒毀前1986至2018年的33年間，復修總開支約240億日圓（約17億港元），重建預計需要投入大量時間和金錢，但有政府人士指出首里城對沖繩旅遊業非常重要，「一定要復原」。

內閣府指，國營公園建築物因火災倒塌的事例非常罕見，而政府今年2月已將首里城管理權移交給縣方，協議規定小規模修繕由縣方承擔，大規模修繕則由國家承擔。據悉首里城有買火災保險，但保障範圍未明。

聯合國教科文組織強調會積極支援首里城重建，並為已非首次有世遺遭受火劫致哀，同時亦否認會取消首里城的世遺地位。組織考慮到共同被列入世遺的除了城址外，亦有其他相關遺產，被燒毀的僅佔其一，因此未有失去世遺價值。