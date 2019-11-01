WhatsApp逾千用戶遭黑客入侵　傳包括20國官員

社交網巨擘Facebook旗下的WhatsApp，周二（29日）向以色列網絡情報公司NSO集團提出訴訟，指控對方利用WhatsApp伺服器漏洞去建設及銷售黑客平台，協助其顧客盜取至少1400名WhatsApp用戶的手機資料。英媒周五（1日）引述知情人士指，受害者中有大批為軍方及高級政府官員，不少來自美國盟國。

熟悉WhatsApp內部調查的消息人士指，受害者來自5大洲的至少20個國家，包括美國、阿聯酋、墨西哥、印度和巴基斯坦。根據WhatsApp的訴訟書，公司指控NSO集團所設計的旗艦黑客軟件「飛馬」（Pegasus），在本年4月29日至5月10日期間，遭用以入侵逾千名WhatsApp用戶的手機。倫敦有人權律師指，自己的手機被試圖入侵的日期可追溯至4月1日，反映受影響人數或有更多。

NSO集團此前否認有任何不當行為，指旗下產品只為協助政府捉拿恐怖分子和罪犯。集團在聲明稱：「無法透露誰是不是公司顧客，或討論其科技產品的具體用途。」與WhatsApp合作辨認受害者的獨立監察組織Citizen Lab周二指，至少100名受害人為記者及異見人士，並非罪犯。WhatsApp已比對執法部門就刑事調查要求用戶資訊的清單，並無發現重疊。

印度有約24名律師、記者及社運人士受影響，並已接獲WhatsApp的通知。有反對派發言人指控是印度政府侵犯市民私隱；印度政府周四則要求WhatsApp解釋資料外洩的細節及種類，以及採取甚麼措施保障印度用戶的私隱。