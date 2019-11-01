總理同意有條件下台　示威者不收貨促政制改革

伊拉克上月初開始爆發一連串反政府示威，民眾抗議政府腐敗、改善民生不力及失業率高企，示威演變成暴力衝突，警方強力鎮壓下迄今逾250人死亡，數千人受傷。上任剛滿一年的總理馬赫迪，周四（31日）同意有條件辭職；惟示威者並不收貨，要求當權者作政制改革。

總統薩利赫周四在國營電視台發表全國講話，表示只要有人願意繼任，馬赫迪就同意下台。馬赫迪已要求各政黨在可接受的替代人選上尋求共識，以防止權力真空，並遵守現有的憲制及法律框架。

但27歲示威者凱拉拉（Salman Khairallah）表示：「今天我們站上舞台，要求的比總理下台遠大得多，伊拉克人民要求政治體制全面改革，我們夢想一個新的伊拉克，我們希望多元化的民主，讓墮落16年的社會重生。」

反政府什葉派教士薩德爾（Muqtada al-Sadr）已發起對馬赫迪的不信任案，周二呼籲其他政黨支持動議，要求提前大選，並促請獲伊朗支持的反對派民兵領袖阿米里（Hadi al-Amiri）協助推翻馬赫迪。馬赫迪當時表示，如果其主要政敵阿米里及薩德爾同意換新總理，相信可更快解決已持續多時的亂局。

但英媒周五引述消息指，伊朗已介入事件以阻止馬赫迪被逼宮下台。據悉，伊朗革命衞隊轄下聖城旅指揮官索萊馬尼，周三在巴格達的秘密會面中，已要求阿米里及其軍事領袖繼續支持馬赫迪。