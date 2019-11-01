二戰失蹤英潛艇　77年後馬耳他海底尋獲

英國潛艇催促號（HMS Urge）於1942年二戰期間，在前往埃及途中失蹤，杳無音信。馬耳他大學一個考古團隊早前以聲納探測器調查當地海域，終於在離岸約3公里處的130米深海底，發現該艘潛艇仍保存得非常完好的殘骸。並證實它是遭德軍水雷擊中，發生爆炸後急速下沉，船上44人葬身海底。

團隊於今年暑假在馬耳他對出的地中海，探測到一艘潛水艇殘骸，直至近日獲英國國防部證實它是催促號，才正式對外公布。領導研究的考古學教授甘賓（Timmy Gambin）表示，潛艇除船首有損毀外，其他部分都保存得非常完整。他又指根據潛艇的損毀狀況，認為它是遭德軍魚雷擊中後爆炸並迅速沉沒，以致船上所有人無法及時逃生。

催促號於二戰時派駐地中海地區，1942年4月德軍猛烈轟炸馬耳他，催促號開往埃及暫避，惟潛艇未有於原定時間抵達，其後更失去蹤影。潛艇當時載有32名船員、11名其他海軍人員和1名記者。甘賓表示，尋回催促號終可讓死難者家屬釋懷，但他們不會打撈潛艇，將讓它留在海底以示尊重，當局將在明年4月為死難者舉行紀念活動。