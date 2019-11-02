貨櫃藏屍案證死者國籍　華官媒批外媒歪曲事實

英國埃塞克斯郡冷凍貨櫃藏屍案，警方早前表示39名遇難者均為中國人，惟至周五（1日）證實均為越南人。對此，中國官方電視台周六（2日）發表評論文章，表示美國有線電視新聞網絡（CNN）在沒有定論前擺出「鐵證在握」的姿態，批評以CNN為代表的一些西方媒體戴着有色眼鏡，扭曲事實、顛倒黑白。

文章開初先對39名遇難者表示深切哀悼，其後引述中國外交部發言人華春瑩日前接受記者提問，指中國公民在新中國建政70周年之際以極端方式離開一事，反映出任何國家在何種政治制度下，新聞都應對正發生的事情作出真實、客觀、公正的報道。

文章續指，CNN作為具重要國際影響力的知名媒體，卻罔顧事實，毫無人道主義可言。無論膚色、國籍、種族、信仰，發生39人以這種駭人聽聞的方式殞命，竟變成別有用心者「跳梁」的舞台，是對罹難者同胞和家人的傷口上撒鹽。文章又指，案件真相給CNN一記響亮的「耳光」，不僅砸碎其戴「有色眼鏡」，亦打破沉迷於造謠、抹黑中國發展成就的陰暗幻想，讓其鼓吹的「專業主義」和「平衡報道」淪為一個笑話。

另就記者將事件與建政70周年聯繫，文章批評一直標榜「新聞自由」的CNN讓觀點跑在事實前面的一貫做法。另又提到CNN早前就香港「反修例」風波報道中，指警察使用汽油彈被抓現行而受到廣泛批評，最終公開道歉，暴露CNN刻意詆毀中國的別有用心，包括「反華」媒體對中國根深柢固的傲慢與偏見。