人質危機40周年　前美大使館現新反美壁畫

周一（4日）是伊朗人質危機事件40周年，位於首都德黑蘭的案發現場、前美國大使館，事後成為反美博物館，上周六（2日）上址公開多幅反美為題的新壁畫。

伊朗革命衞隊司令薩拉米主持新壁畫的揭幕儀式，適逢波斯灣局勢持續緊張，他指控美國是全球唯一使用核武的國家，又阻止伊朗等其他國家發展及受惠於民用核計劃；又批評美國支持人權及民主只是謊言，聲稱華府幾乎支持全球所有「獨裁者」。特別的是，薩拉米步入儀式場地時，踐踏地上一面美國國旗。

新壁畫主要以藍、白、紅的美國國旗三色為主，其中一輻可見紐約著名地標自由神像逐漸碎裂，高舉火炬的右手更折斷。另一幅則以美元鈔票背面的上帝之眼為題材，只見它與多個顱骨漂浮在血海。也有壁畫紀念伊朗今年6月，在霍爾木茲海峽上空擊落美軍無人偵察機，以及1988年被美軍擊落的伊朗民航客機。

伊朗人質危機事件發生於1979年11月4日，一批學生闖入美國大使館，要求美方交出同年稍早被推翻、之後流亡海外並到美國就醫的國王巴列維。事件僵持444日才結束，52名美國人質最終獲釋，惟美國翌年與伊朗斷交，兩國自此交惡。