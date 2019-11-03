政府大選前轉軚　暫停以水力壓裂法開採頁岩油氣

英國提前在12月12日舉行大選，政府上周六（12日）宣布，暫停以水力壓裂法開採頁岩油氣，直到有新證據證明此開採方法安全。政府早前大力支持水力壓裂法，認為它可助英國減少依賴入口能源。然而，公眾憂慮此技術或會引發地震，及帶來其他環境問題，因此一直反對政府採用。

英國唯一運作的壓裂油井位於蘭開夏郡。商業、能源及工業策略大臣利雅華表示：「我們應該立即停止在英國以水力壓裂法開採頁岩油氣。」、「明顯地，我們未能保證 (此技術)將來不會對社區造成不可接受的影響。」首相約翰遜亦指，對開採頁岩油氣有相當大的憂慮。能源公司誇德里拉（Cuadrilla）曾在使用水力壓裂法時引發輕微地震。英國石油和天然氣管理局（OGA）的報告指，現時未能準確地預測該技術引發地震的可能性。

水力壓裂法即利用地面高壓泵，經井口向地下的頁岩油氣層，注入有大量化學劑的水及沙，令頁岩破裂，釋放石油及天然氣。有指此開採方法會污染地下水源、破壞生態環境、引起地震及加劇氣候變化。全球多國，包括法國及德國也禁用水力壓裂法，但美國卻大規模應用。而蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭也反對此技術。