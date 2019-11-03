警耗33年查華城連環姦殺案　兇手卻近在咫尺

南韓三大懸案之一的華城連環姦殺案，警方查了33年終在今年9月靠DNA破案，發現早在獄中服刑的姦殺犯李春才原來就是真兇。耐人尋味的是，警方時隔多年才把當年證物送檢，有人更質疑李春才入獄時應有其DNA樣本，為何警方未能發現兇手已在獄中？

南韓警方發現李男的DNA與當年華城連環姦殺案的第3宗案件相同，隨後經過一系列的調查，又發現其DNA第5、7、9宗案件脗合，當中第9宗的DNA更是在死者的內衣中查出。最後一宗連環姦殺案至今已超過28年，警方表示即便公訴期在2016年已過，但是每當DNA技術更新時，都會重新鑑定案件證物，結果到現在才將兇徒揪出。

韓媒報道，警方當年於第8及第10宗案件後，曾盤問李男，但因證據不足不了了之。據一名警員憶述，當年警方確實將李男列為調查對象，但不清楚甚麼原因，沒有進一步調查。警員表示：「我們試圖弄清之前到底發生甚麼事，我們需要檢視過往紀錄。」

不過，李春才的部分特徵及血型，均與警方當年描述的有出入，或因此令他逃過法網。警方當年根據調查及目擊者口供，印發了超過20萬份疑犯掃描，並提及疑犯特徵，包括左手腕有紋身。不過，李春才入獄前沒有任何紋身。

至於血型，警方在多宗案件的現場都發現疑犯的體液，但南韓當時沒有先進的DNA技術，多次血型檢測都判別疑犯是B型血。令人不解的是，李春才其實是Ｏ型血。也就是說，警方追兇多年，先後出動逾200萬警力及軍隊調查，排查逾2萬人，兇手特徵和調查方向卻一直是錯誤的。

南韓警方於1980年代未完全掌握DNA鑑定技術，但由於華城案的嚴重性，曾把證物樣本送往日本檢驗，但依然一無所獲。有網民表示，如此大的案件，警方投入如此龐大的人力物力財力，竟然在公訴時間失效後，才發現兇手近在咫尺，讓人懷疑警方的辦案能力。