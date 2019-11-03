駐日美軍違規橫行　離手駕駛又服安眠藥

左圖為美軍在戰機內看書自拍；右圖為沖繩縣事故中戰機扯下的輸油管。（互聯網）

駐日美軍上周六（2日）發表報告，指隸屬海軍陸戰隊岩國基地的戰機部隊，可能釀成嚴重事故的違規行為猖獗，包括離手駕駛、飛行期間看書、修整鬍鬚及自拍。由於有關部隊屢次發生空中觸碰事故，更有戰機與加油機相撞墜毀導致6死，報告反映美軍輕視安全。

美軍第一海軍陸戰飛行聯隊發表調查報告，原本是針對第242全天候戰鬥攻擊中隊的F18戰機，去年12月在高知縣近海與其他部隊的KC130空中加油機相撞一事，期間關注到2016年4月亦有同隊的F18，在沖繩縣近海與KC130觸碰，但沒有通報日方，是報告首次披露內情。

報告指，上述兩宗事故都在空中加油時發生，責任均出在攻擊中隊的戰機。在高知縣事故中，兩名機員的尿液驗出安眠藥，認為他們可能不符合執飛條件。另有通訊程式聊天紀錄顯示，對於軍醫在沒許可下不處方安眠藥，隊員感到不滿。

調查亦發現，沖繩縣事故事發生後半年，仍有隊員以手機拍攝夜間空中加油的情況；連隊長也曾在機內除下氧氣罩自拍，更上傳到通訊平台，反映紀律沒改善。報告認為連番事故的背後原因，與隊內存在濫藥、酗酒、婚外情、違反指示等有違職業道德的事件有關。