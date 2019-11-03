修例風波：英法港人集會　築人鏈求助國際

香港反修例引發的示威持續，英國和法國上周六（2日）均有港人集會，支持遠方的示威者。其中，英國諾丁漢有香港留學生築起人鏈，有人戴上黃色頭盔及口罩；另有旅法港人譴責香港警方使用暴力，呼籲法國停向香港出售水炮車。

諾丁漢舊市集廣場有數十名香港留學生參加集會，他們冒雨圍繞議會大樓，並手牽手築成人鏈，隔空爭取五大訴求。他們拉起「光復香港，時代革命」的橫額；有人手持揚聲器及結他，唱起舞台劇《孤星淚》中的名曲《Do you hear the people sing》。

其中一名搞手表示，出席集會者很多都是剛入讀諾丁漢大學的學生，一個月前仍在香港，見證香港這場前所未見的大型示威。他們表示，希望以和平的方式引起關注，並請求英國協助及提供保護。諾丁漢市議會派代表到場，以示支持。

50多名旅法港人同日在巴黎夏特雷廣場集會，響應全球17國46個城市的香港「112求援國際，堅守自治」活動。當日其中一個主要訴求是「向法國製水炮車說不」，集會人士在現場發起聯署，呼籲法國政府禁止向香港出售武器，特別是水炮車。