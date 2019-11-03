安全部隊所用催淚彈　被揭較正常版重10倍

伊拉克10月初起爆發大規模反政府示威，國民抗議政府腐敗及改善民生不力，示威演變成暴力衝突，至今逾250人喪生。示威者周日（3日）堵塞多條位於首都巴格達的道路，要求政府下台。此外，國際特赦組織的報告批評，伊拉克安全部隊所用的催淚彈屬「軍用等級」，比正常催淚彈重10倍，已至少殺死5名示威者，促請他們停用該種武器。

民眾周日焚燒輪胎及鐵絲網堵塞巴格達的道路。有人舉起寫有：「奉人民之命封鎖道路」的橫額。連日來，示威者主要在巴格達解放廣場、行政重地綠區及連接兩地的橋上聚集，警方用催淚彈及實彈清場。至少有2名示威者於上周六的衝突中死亡，另有至少91人受傷。

安全部隊上周六嘗試在通往解放廣場的街道上築起水泥牆，希望減少參與示威的人數。然而，大批示威者包圍安全部隊，要求他們把牆拆走。另外，數以千計示威者又堵塞通往主要港口烏姆蓋薩爾（Umm Qasr）的道路。該港口是伊拉克入口糧食的主要通道，自上周三（10月30日）起，該處的糧食運送已受阻。

有示威者批評，政府只任由盟友擺布，伊拉克已成為美國及伊朗爭奪地區影響力的棋子。因此，民眾希望外國停止介入，讓政府聆聽國民的訴求。

國際特赦組織指，伊拉克安全部隊所用的催淚彈「前所未見」，可對示威者造成致命的傷害。相信該種催淚彈是來自保加利亞及塞爾維亞的變種版本，有示威者被該種催淚彈擊中後，出現可怕的傷口，身體多處冒煙。組織批評，安全部隊是想殺害，而非驅散示威者。