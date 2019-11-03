不獲聯合國支持　政府未定遷移羅興亞難民計劃

孟加拉政府早前決定，將東南部邊境城鎮的約10萬名羅興亞難民遷移到一個偏遠島嶼，以解決難民營的擠迫情況。然而，孟加拉政府周日（3日）指，由於該計劃未得到聯合國支持，因此未能落實。

政府原計劃將該批羅興亞難民遷移到藤加查爾島（Bhashan Char），並稱有數千個羅興亞家庭自願前往該處，有3500人將於本月中至明年2月期間起行。從孟加拉大陸出發，需要乘坐約3小時船，才能到達藤加查爾島。聯合國難民署、國際移民組織及世界糧食計劃署早前曾與孟加拉政府會談，他們均指藤加查爾島太與世隔絕及容易發生水災。加上當地常受風暴侵襲，引起組織的擔憂。

政府指，組織要求孟加拉政府滿足一些條件，如安排定期來往藤加查爾島及大陸的船隻。政府表示，會安排最少兩隻船往返兩地，不會強行做任何決定。不過，有人權組織訪問了被政府指是「自願遷移」的羅興亞難民，卻發現他們均表示政府沒詢問過他們的意見，他們也不願意前往藤加查爾島。

此外，聯合國秘書長古特雷斯周日對73萬名從緬甸若開邦逃出的羅興亞難民表達關注。他促請緬甸政府負起責任，從根源解決問題，並安排羅興亞難民安全地重返家園。