馬克龍入主後總統府開支暴增　超越奧朗德

法國媒體「新觀察家」近日分析總統馬克龍自2017年5月上台以來愛麗榭宮的開支，發現已超越屬左派社會黨的上任總統奧朗德，幾乎與再前一任的右派總統薩爾科齊一樣「燒錢」。

報道指，在馬克龍入主後的愛麗榭宮，去年全年開支上升近7%，出現赤字。儘管他已就私人出外的員工開支補回5403歐元（約4.7萬港元），結餘仍有赤字。今年初總統府內的宴會廳重新裝修，花費50萬歐元（約437萬港元），今年截至現在已超支已高達250萬歐元（約2188萬港元）。

總統府通訊主管回應指，這情況可能因為馬克龍的工作隊伍，愈來愈多出差、接待等工作，尤其他們為提高儲備的未來投資也多了。但媒體認為，總統府在汽車、膳食和打掃清潔等各方面的開支都暴升，例如在汽車使用方面，2018年額外開支多了近9歐元，馬克龍主政內的汽車數量多過奧朗德，為82輛對64輛。在打掃清潔方面，去年也超支68萬歐元。

在膳食方面，馬克龍時期的開支超出了50萬歐元。總統府承認多了宴會活動，把矛頭指向黃背心運動，例如去年11月21日運動剛爆發時，總統府緊急接待超過2000名區議員。但媒體認為不應把責任推到黃背心運動上，與其在總統府大宴區議員，為何馬克龍不在同月的20至22日前往出席市長大會。

駐法國記者呂靜儀報道